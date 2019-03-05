Огненные смерчи и ядерный голод: на Западе предупредили об угрозе масштабной катастрофы

Военный конфликт между Пакистаном и Индией, в случае использования ими ядерного оружия может привести к глобальной мировой катастрофе.

Об этом сообщает Business Insider.

"Политики и общества плохо понимают угрозу начала ядерной зимы. Мы обнаружили, что ядерное оружие в значительной степени нельзя применять из-за глобальных последствий", - цитирует издание слова ученого из Национального центра атмосферных исследований США Майкл Майллс.

Когда происходит ядерный взрыв, его влияние выходит за пределы возникновения сокрушительной ударной волны, ослепительной сферы огня и ядерного облака в форме гриба. Если, к примеру, детонация произойдет близко к земле, тогда территория в радиусе сотен километров может быть загрязненной радиацией на много лет. Но самый страшный эффект такого взрыва, по мнению ученых, — это выброс большого количества тепла, который может поджечь постройки в радиусе сотен километров. Если такой огонь вспыхнет в промышленных или густонаселенных частях городов, это может вызвать феномен под названием "огненный смерч".

"Эти огненные смерчи выделяют больше энергии, чем содержится в самом ядерном оружие. Они фактически создают собственную погоду и затягивают предметы, сжигая их до тла", - говорит в интервью изданию ученый.

После взрыва всех боеголовок в атмосферу взлетит 5 миллионов тонн дыма, что повлечет за собой ядерную зиму на много десятилетий. Таким образом, индийско-пакистанский ядерный конфликт уничтожит 20-50% озонового слоя Земли над населенными регионами. Температура на поверхности опустится до самых низких показателей за тысячу лет.

При этом, количество бомб даже важнее, чем их сокрушительная сила. По мнению ученых, большая часть дыма, который приведет к климатическим изменениям, будет вызвана огневыми смерчами, которые сожгут многочисленные здания, автомобили, склады с горючим, теплицы и др. Дым поднимется через тропосферу и остановится в стратосфере. На этом уровне частицы углерода распространятся по всей планете.

Подробнее о военном конфликте между Индией и Пакистаном, читайте в материале "Апострофа": На пороге ядерной войны: что происходит в Азии и чем это грозит всему миру.