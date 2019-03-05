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Трамп оставил ЕС без защиты от ракет Путина: раскрыта угроза

вторник, 05 марта 2019, 06:32

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, европейский Союз остался беззащитен перед ракетами России.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил старший научный сотрудник берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

"Было очевидно, что ДРСМД придет конец - из-за нарушения со стороны России. Проблема в том, что нет ракет, которые можно развернуть в ответ, и Трамп не заинтересован в европейской безопасности. То есть американцы не хотят и не имеют, что дать ЕС. А европейцы не знают, что делать в этой ситуации", - рассказал Грессель.

При этом он отмечает, что президент России Владимир Путин, угрожая миру ракетами, "просто усиливает страх", в то время как на Западе нет понимания того, как отвечать главе Кремля.

"Нет общей позиции и никакого представления, что делать. Думаю, не будет существенного решения по этому поводу, пока Трамп не уйдет с должности", - считает эксперт.

Он отмечает, что в сложившейся ситуации Франция не готова противостоять Кремлю, а "немцы выбрали вариант "сдаться", при этом остальные страны ЕС "не имеют денег или влияния".

"Поляки думают, что Трамп им поможет, и это иллюзия. Однако они счастливы жить в своем воображаемом мире. С другими так же. Никакого европейского ответа в ближайшее время не будет", - резюмировал он.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт.

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