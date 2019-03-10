Единственный выживший из группы Дятлова озвучил версию страшной бойни

Единственный выживший туристом группы Игоря Дятлова, которая погибли в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года, Юрий Юдин рассказал свою версию произошедшего.

Мужчины не стало в 2016 году, но до этого успел озвучить интересные детали.

В том походе Юдин решил набрать камней для институтской коллекции, но из-за проблем со здоровьем ему пришлось прервать поход и вернуться. Это и спасло ему жизнь. При этом мужчина вспомнил о том, как проходила экспедиция в первые дни.

"Мое мнение, что они стали жертвами зачистки. Они случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть", - заявил Юдин.

Он добавил, что следователь Иванов тоже озвучивал ему подобную версию гибели группы Дятлова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что уральский исследователь Валентин Дегтерев считает, что в гибели группы Дятлова в окрестностях горы Холатчахль на Урале в 1959 году может быть причастен один из возможных свидетелей.