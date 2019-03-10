РУС. | УКР.

воскресенье, 10 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

13:00
Все муж сделал: в сети обсуждают фигуру солистки "НеАнгелов"
12:59
Побоище в Черкассах: появилось новое видео из гущи событий
12:55
Аргентинский легионер "Шахтера" намерен получить украинское гражданство
12:51
НАТО в кармане у США: раскрыта правда о главном мифе Кремля
12:37
Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
12:34
В России мощнейший вулкан выбросил столб пепла на 10 км: опубликовано видео
12:21
Крушение самолета Ethiopian Airlines: опубликована карта полета
12:15
Украинский баскетболист провел очередной блестящий матч в НБА: опубликовано видео
12:03
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
11:58
Во Львове пьяный на ворованном авто устроил гонки с полицией: фото и видео
11:50
Украинская фехтовальщица остановилась в шаге от золотой медали на Кубке мира
11:50
Единственный выживший из группы Дятлова озвучил версию страшной бойни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Единственный выживший из группы Дятлова озвучил версию страшной бойни

воскресенье, 10 марта 2019, 11:50

Единственный выживший туристом группы Игоря Дятлова, которая погибли в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года, Юрий Юдин рассказал свою версию произошедшего.

Мужчины не стало в 2016 году, но до этого успел озвучить интересные детали.

В том походе Юдин решил набрать камней для институтской коллекции, но из-за проблем со здоровьем ему пришлось прервать поход и вернуться. Это и спасло ему жизнь. При этом мужчина вспомнил о том, как проходила экспедиция в первые дни.

"Мое мнение, что они стали жертвами зачистки. Они случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть", - заявил Юдин.

Он добавил, что следователь Иванов тоже озвучивал ему подобную версию гибели группы Дятлова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что уральский исследователь Валентин Дегтерев считает, что в гибели группы Дятлова в окрестностях горы Холатчахль на Урале в 1959 году может быть причастен один из возможных свидетелей.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Военная мощь Китая и ее геополитическая проекция

Путин разрушил все: миру грозит распростра­нение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: