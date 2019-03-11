В США собрались выделить на борьбу с Россией огромную сумму

В США подготовили проект бюджета на 2020 год, согласно которому на борьбу с агрессией США будет выделено 500 миллионов долларов.

Об этом сообщается в опубликованном проекте.

В частности, эта сумма пойдет на помощь странам Европы и Центральной Азии. Эти деньги необходимы для улучшения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, поддержки усилий стран в постепенном отказе от российской военной техники и обращается внимание на проблемы экономических слабостей, которые Россия стремится использовать, например, зависимость от энергии и торговли.

Как сообщал "Апостроф", ранее Помпео заявил, что США ждут, когда Россия изменит свою внешнюю политику, в частности, в отношении Украины. Также Помпео посоветовал Венгрии поддержать Украину.