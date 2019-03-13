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США всерьез взялись за Путина: приняты личные законы

среда, 13 марта 2019, 07:17

Нижняя палата Конгресса США выразила поддержку четырем законам, которые направлены против правительства России и лично президента Владимира Путина.

Об этом говорится в пресс-службе Палаты представителей.

Один из документов требует от руководителя Национальной разведки США в течение полугода предоставить конгрессменам отчет об активах Владимира Путина. Еще один закон запрещает правительству США юридически или фактически признавать Крым частью России.

Одна из резолюций осуждает Путина за сокрытие подробностей убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, а также призывает Россию провести международное расследование преступления. Ею же предлагается Белому дому ввести санкции против предполагаемых организаторов и исполнителей убийства Немцова.

Четвертый принятый документ обязывает директора Национальной разведки США в течение трех месяцев предоставить отчет о возможных военных действиях РФ против стран НАТО, а также попытках России "использовать слабость и разногласия между ее западными противниками".

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-представитель НАТО в России заявил, что Трамп не будет воевать за Украину с Путиным.

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