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Журналист указал на связь террориста из Новой Зеландии с российскими наемниками на Донбассе: фото

пятница, 15 марта 2019, 14:09

Известный журналист Денис Казанский нашел доказательства связи стрелка, убившего в Новой Зеландии почти 50 человек, с боевиками на Донбассе.

Соответствующие фото блогер опубликовал в Twitter.

Поехавший нацист, убивший десятки человек в Новой Зеландии, пользовался той же символикой, что и поехавшие русские нацисты из ДШРГ "Русич" Мильчакова, убивавшие украинцев в Украине. Правда, последние в России называются "антифашистами", - пишет он.

Напомним, в Новой Зеландии произошел массовый расстрел прихожан в двух местных мечетях на востоке страны, в результате чего, по последним данным, погибли уже 49 человек.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились новые подробности и видео кровавого теракта в Новой Зеландии. Также ранее были названы пять главных моментов о террористе в Новой Зеландии и его мотивах.

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