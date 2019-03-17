​В Сербии тысячи демонстрантов атаковали резиденцию друга Путина: видео

17 марта в Белграде тысячи протестующих заблокировали резиденцию президента Сербии Александра Вучича.

Об этом сообщает LIFE SHOT, публикуя соответствующее видео.

"Белград в огне: тысячи протестующих заблокировали президентскую резиденцию. По периметру стоят кордоны полиции, но некоторым уже удалось прорвать оцепление и добраться до самого здания. Протесты идут по всему городу с самой ночи. Основное требование активистов – отставка президента Сербии Александра Вучича", - говорится в сообщении.

Одновременно, как сообщает сепаратистский Telegram­-канал WarGonzo, Вучич воспринимается на Балканах «как прозападный политик".

"Насколько я знаю по рассказам сербских добровольцев, воевавших на Донбассе, Вучич воспринимается на Балканах как прозападный политик. Известный снайпер Дэки, например, считает, что иметь в советниках бывшего британского премьера Тони Блэра, по сути, поддержавшего бомбардировки Белграда в 1999-ом - это не просто дурной тон, это почти предательство. Похоже, он не одинок в своем мнении и ситуация сдетонировала не только из-за избиения оппозиционера Борко Стефановича - к этому были, в том числе, и более фундаментальные предпосылки", - пишут сепаратисты.

Как сообщал "Апостроф", 27 января в Белграде несколько тысяч людей вышли на улицы, чтобы призвать президента Сербии Александара Вучича уйти в отставку.