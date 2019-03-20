​Нет покоя дуракам: сети впечатлило видео странного чемпионата в России

В Красноярске (Россия) прошел чемпионат по мужским пощечинам.

Пользователи соцсетей публикуют видео и забавные комментарии.

"Красноярск. Чемпионат по мужским пощёчинам. Будни долбо*бов", - подписал видео Сталингулаг‏ в Twitter.

"Разговор с техподдержкой Сбербанка выглядит так же", "если власть ругать нельзя, то каждую неделю они должны встречаться со своими избирателями на таких вот соревнованиях", "А че не лопатой то?! Для еды они ее явно используют", "В Твиттере про таких говорят НПЕ (нет покоя е*анутым)", - пишут коментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Салехард людей во время празднования Масленицы накормили блинами с лопаты.

А в российском Владимире 8 марта на одной из масленичных праздничных площадок скончался мужчина средних лет, который принимал участие в конкурсе по поеданию блинов.