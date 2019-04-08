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​На пляжи популярного у украинцев курорта вынесло страшные находки: фото

понедельник, 08 апреля 2019, 16:59

7 апреля на берега курортного Протараса (Кипр) вынесло трупы коров и гигантской черепахи.

Об этом сообщает cyprusbutterfly, публикуя соответствующие снимки.

Инцидент произошел в воскресенье утром. Туристы, прогуливающиеся вдоль моря в уютной бухте Пернера были шокированы зрелищем, которое предстало перед их глазами.

Сначала очевидцы заметили раздувшийся труп огромной коровы, а пройдя немного вперед по побережью, ими были обнаружены трупы еще двух буренок и гигантской морской черепахи.

На место происшествия были вызваны полицейские и муниципальные службы для выполнения работ по санитарной очистке территории.

Ветеринарная служба Фамагусты сообщила, что скорее всего животные упали с корабля, перевозившего их. Специалисты сказали, что это весьма частое явление, случающееся в море. Хотя до конца непонятно, как среди коров оказалась гигантская черепаха.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму фиксируют случаи жестоких убийств дельфинов.

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