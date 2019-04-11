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​Главу РПЦ арестовали: сети впечатлила внешность "взятого" копами Джулиана Ассанжа

четверг, 11 апреля 2019, 14:56

В сети поднялась волна шуток из-за схожести постаревшего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого арестовали 11 апреля в Британии, с главой РПЦ патриархом Кириллом.

Соответствующие комментарии и картинки публикуют пользователи соцсетей.

"Ассанж или патриарх Кирилл?", "Что Кирилл делал в посольстве Эквадора?", "А что, если Кирилл и есть Ассандж?", "Англичане похитили Кирилла прямо из опочивальни", - комментируют с сарказмом пользователи.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля в Британии прямо в посольстве Эквадора арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ордер на арест Ассанжа был выписан в 2012 году, когда он нарушил условия досрочного освобождения.

Ассанж жил в здании посольства с 2012 года на основании того, что Эквадор предоставил ему временное убежище. Тогда выдачи Ассанжа начали добиваться США, а в Швеции на него завели уголовное дело.

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