​В России со стрельбой ликвидировали террористов ИГИЛ: новые фото и видео

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суббота, 13 апреля 2019, 10:13

13 апреля в Тюмени завершена операция по пресечению возможных террористических актов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой наоперативный штаб в Тюменской области.

"С 6:23 в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа города Тюмени Тюменской области правовой режим контртеррористической операции отменен", — сообщают в пресс-службе ведомства.

С этого момента также снимаются специальные меры и временные ограничения, введенные накануне.

Сообщается, что проведение дальнейших мероприятий по пресечению возможных террористических актов будет осуществляться в рамках деятельности антитеррористической комиссии Тюменской области.

Накануне в городе ввели режим контртеррористической операции. В районе Маяка отключили электричество и уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали в пункт временного размещения, который развернули в здании гимназии № 34. Позже появилась информация, что в одном из домов частного сектора могут находиться приверженцы ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), планировавшие теракт.

Местные жители рассказали о стрельбе и взрывах, которые слышали неподалёку. Вскоре загорелся частный дом. При разборе завалов в сгоревшем доме были найдены тела двух мужчин.

Стало известно, что дом на Амурской, который штурмовали спецслужбы, пять дней назад был выставлен на продажу неким Тимуром Мамедовым.

Как сообщал "Апостроф", в Сирии взяли в плен шестерых боевиков "Исламского государства", один из которых оказался россиянином.

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