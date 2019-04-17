Десятки туристов погибли в ДТП с автобусом в Португалии: фото и видео

Двадцать восемь человек погибли при крушении туристического автобуса на острове Мадейра в Португалии.

Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что автобус едва отехал от отеля, когда у него отказали тормоза. В результате водитель не справился с управлением и автобус слетел с горы и перевернулся. Есть ли среди пострадавших украинцы, пока неизвестно.

ДТП произошло около 18.30 по местному времени (20.30 – по Киеву).

Сообщается, что все погибшие - граждане Германии. Погибли 11 мужчин и 17 женщин.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 10 января, в Харькове произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi, в результате которого пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в среду, 9 января, в Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" столкнулись два автомобиля: погибли два человека, еще трое ранены.

Кроме того, в Польше в ДТП погибли украинский журналист и его мать.