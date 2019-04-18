15 км от поверхности Луны: появилось последнее фото, сделанное космическим аппаратом Beresheet

В сети был опубликован последний снимок, сделанный космическим аппаратом Beresheet перед его крушением при посадке на поверхность Луны 10 апреля.
Фото было опубликовано в Twitter-аккаунте проекта Israel To The Moon израильской космической компании SpaceIL.
Отмечается, что снимок был сделан аппаратом на высоте 15 километров от поверхности спутника.
"Это последний снимок, сделанный Beresheet на расстоянии 15 километров от поверхности Луны", - говорится в посте над фото.
Как сообщал "Апостроф", луноход Beresheetизраильской компании SpaceIl потерпел крушение при посадке на Луну - в процессе посадки у аппарата внепланово отключился основной двигатель, после чего он разбился о поверхность спутника.