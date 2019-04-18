15 км от поверхности Луны: появилось последнее фото, сделанное космическим аппаратом Beresheet

В сети был опубликован последний снимок, сделанный космическим аппаратом Beresheet перед его крушением при посадке на поверхность Луны 10 апреля.

Фото было опубликовано в Twitter-аккаунте проекта Israel To The Moon‏ израильской космической компании SpaceIL.

Отмечается, что снимок был сделан аппаратом на высоте 15 километров от поверхности спутника.

"Это последний снимок, сделанный Beresheet на расстоянии 15 километров от поверхности Луны", - говорится в посте над фото.

Как сообщал "Апостроф", луноход Beresheetизраильской компании SpaceIl потерпел крушение при посадке на Луну - в процессе посадки у аппарата внепланово отключился основной двигатель, после чего он разбился о поверхность спутника.