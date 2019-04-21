​Опубликовано видео аномалии с кораблем Сrew Dragon Илона Маска

Испытание двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илона Маска планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились неудачно.

Об этом сообщает Reuters.

"Начальные испытания были успешно завершены, однако финальный тест привел к аномалии на испытательном стенде", - цитирует агентство сообщение SpaceX. Компания уточнила, что проводит расследование и тесно сотрудничает с партнерами из NASA.

"NASA проинформирован о результатах теста SpaceX Static Fire и аномалии, которая произошла во время финального теста", - сообщил в своем Twitter администратор космического агентства Джим Бриденстайн.

"Вот поэтому мы проводим тесты. Мы будем учиться, вносить необходимые коррективы и безопасно продвигаться вперед с нашей программой коммерческих пилотируемых запусков", - добавил он.

Первым о нештатной ситуации при испытаниях компании SpaceX сообщило издание Florida Today. Оно опубликовало фотографии, на которых видно, как над базой ВВС на мысе Канаверал во Флориде поднимается оранжевый дым.

В результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", недавно стало известно об успешном запуске в космос телекоммуникационного спутника Aradsat-6A для Саудовской Аравии ракетой Falcon Heavy от частной компании Space X.