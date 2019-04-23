Пожар у Версаля: появились новые подробности и видео

23 апреля возле легендарного парижского дворца королей – Версаля загорелся гараж.

Об этом сообщают французские СМИ.

Также известно, что никто не пострадал.

Ранее в городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где и находится Версаль. Пожар тушат 86 пожарных и около двадцати спасательных машин.

Пользователи Twitter начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента. При этом полиция уже оцепила периметр и просит не приближаться.

На данный момент точной информации о причине пожара, его масштабе нет.

Как сообщал "Апостроф", в столице Франции, Париже, произошел масштабный пожар в мировом памятнике истории и архитектуры, соборе Парижской Богоматери.