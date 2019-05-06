​Стало известно о важной находке в деле о крушении SSJ-100 в "Шереметьево"

На месте аварийной посадки пассажирского Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево обнаружены два бортовых самописца.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на источники в МЧС.

Еще два прибора для снятия технических параметров пока не найдены.

Лайнер компании "Аэрофлот" вылетел вечером 5 мая из Москвы в Мурманск, но вскоре вернулся обратно в аэропорт, предположительно, из-за удара молнии. При посадке самолет загорелся. Всего на борту лайнера находились 78 человек.

Напомним, по официальным данным, погиб 41 человек.

Как сообщал "Апостроф", пожар самолета в Шереметьево спровоцировало также повреждение топливных баков.

Как известно, это вторая большая катастрофа, связанная с Sukhoi Superjet-100. 9 мая 2012 года SSJ-100 разбился во время показательного полета в Индонезии. Тогда погибли 45 человек: восемь россиян, один француз, один гражданин США, две итальянки, остальные пассажиры были гражданами Индонезии.