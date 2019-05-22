В Италии перевернулся автобус с десятками россиян: фото и видео смертельного ДТП

22 мая в итальянской Сиене перевернулся автобус с туристами, вследствие чего один человек погиб, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, автобус с туристами вылетел с трассы возле Сиены и перевернулся.

Среди пострадавших, предположительно, 10 россиян, погибшим также оказался граждан России. Всего в автобусе находились 60 человек. Информацию подтвердили в посольстве РФ — гражданство раненых уточняется, представители посольства выехали на место.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая в Германии перевернулся автобус Flixbus, в результате чего один человек погиб, более 70 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

Также сообщалось, что 19 мая в Египте рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв, предварительно пострадали 17 человек.