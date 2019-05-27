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Выборы в Литве: стало известно, кто заменит Далю Грибаускайте

понедельник, 27 мая 2019, 07:59
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Новым президентом Литвы стал независимый кандидат Гитанас Науседа.

Об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, по данным со всех избирательных участков Науседа получил поддержку 65.86% избирателей. Его соперница - Ингрида Шимоните получила 32.86% избирателей. При этом Науседа победил во всех регионах страны.

Тем временем избранный президент уже успел заявить, что смягчит риторику в отношении России, однако подчеркнул, что его страна на уступки Москве не пойдет.

Помимо этого Науседа заявил, что серьезных изменений в отношениях Литвы и России можно ожидать только после того, как власти РФ изменят свое поведение с Украиной.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о важной военной инициативе США в Литве.

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