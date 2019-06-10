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​Вертолет врезался в небоскреб: появилось видео страшной катастрофы в Нью-Йорке

понедельник, 10 июня 2019, 22:39
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10 июня в центре Манхэттена вертолет приземлился на крыше здания, вследствие чего пилот погиб, еще один человек ранен.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отдел пожарной охраны города сообщил, что его сотрудники работают на месте происшествия в 787-й авеню в центре Манхэттена, на углу 51-й улицы.

Пожар был потушен, но пожарные команды все еще работают на месте из-за утечки топлива.

"Вертолет приземлился на крышу здания, что вызвало пожар. Это была не обычная посадка", – сказал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Мы не знаем, что заставило вертолет приземлиться на крыше здания. Это все очень предварительно, и пожарная служба сейчас как раз реагирует", - добавил он.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Мексике разбился российский вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту РФ. В момент катастрофы на борту находились семь человек.

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