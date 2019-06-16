​Катастрофа MH17 на Донбассе: международные эксперты готовы обнародовать новые детали расследования

Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 готова объявить список подозреваемых.

Об этом сообщает NOS со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Так, комиссия в среду, 19 июня, проведет пресс-конференцию, на которой выступит с соответствующими заявлениями.

Перед пресс-конференцией также состоится встреча с родственниками жертв катастрофы на Донбассе. Также прокуратура раскроет подробности расследования.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщал "Апостроф", Нидерланды могут подать иск в международный уголовный суд на Россию из-за сбитого над Донбассом Boeing MH17.