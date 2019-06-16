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​Катастрофа MH17 на Донбассе: международные эксперты готовы обнародовать новые детали расследования

воскресенье, 16 июня 2019, 14:15
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Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 готова объявить список подозреваемых.

Об этом сообщает NOS со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Так, комиссия в среду, 19 июня, проведет пресс-конференцию, на которой выступит с соответствующими заявлениями.

Перед пресс-конференцией также состоится встреча с родственниками жертв катастрофы на Донбассе. Также прокуратура раскроет подробности расследования.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщал "Апостроф", Нидерланды могут подать иск в международный уголовный суд на Россию из-за сбитого над Донбассом Boeing MH17.

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