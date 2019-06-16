RU  UA  EN

воскресенье, 16 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

16 июня

14:44
Предательство и ложь: в США разразился громкий скандал из-за обвинений в нападениях на Россию
14:15
​Катастрофа MH17 на Донбассе: международные эксперты готовы обнародовать новые детали расследования
13:42
​Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна: во всем мире ожидают необыкновенное явление
13:27
Пилоту удалось посадить самолет без шасси: опубликовано видео с шокированными пассажирами
13:02
Эксперт озвучил, когда и почему в России произойдет большой кризис
12:55
Яценюк рассказал о том, как можно было спасти гривну в 2014 году
12:30
Игрок сборной Украины удивил трогательным постом после победы на ЧМ: фото
12:28
Порошенко на гиперлупе: сети взорвало фото "двойника" экс-президента
12:09
​И без воды замечательно: жители Крыма опять жалуются на оккупантов
11:29
Боевики обстреляли школу и жилой дом под Луганском
11:27
Сборная Аргентины опозорилась на старте Кубка Америки: видеообзор
11:26
Офшорных компаний никогда не было: Яценюк рассказал о своем отношении к коррупции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Предательство и ложь: в США разразился громкий скандал из-за обвинений в нападениях на Россию

воскресенье, 16 июня 2019, 14:44
переглянути новину українською

Журналисты в США сообщили, что Вашингтон активизировал попытки внедрить вредоносные программы в компьютерные системы, которые отвечают за энергообеспечение России.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом Доме.

"Соединенные Штаты усиливают цифровое вмешательство в электросети России, предупреждая президента Владимира Путина и демонстрируя, как администрация Трампа использует новые органы власти для более агрессивного использования киберинструментов", - говорится в статье.

По данным газеты, подобные попытки США осуществляет с 2012 года, когда, по словам источников, Соединенные Штаты установили разведывательные зонды в системах управления российских электросетей.

Однако теперь, по свидетельству чиновников Белого дома, американская стратегия "сместилась в сторону размещения потенциально опасного вредоносного ПО внутри российской системы на такую глубину и с такой агрессивностью, которые ранее никогда не применялись".

"Частично эти действия имеют целью предупреждение (для России - ред.), частично - подготовку к проведению кибератак в случае возникновения крупного конфликта между Вашингтоном и Москвой", - говорится в материале NYT.

В администрации Трампа отказалась описать конкретные действия, предпринимаемые в этой сфере при новой власти, однако в своем публичном выступлении советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты "более широко рассматривают потенциальные цифровые цели как элемент попытки "сказать России или кому-либо еще, кто занимается кибероперациями против США: "Вы заплатите за это".

В свою очередь президент США Дональд Трамп в своем Твиттере отреагировал на публикацию издания, назвав ее "предательством" и "ложью".

"Это виртуальный акт предательства со стороны некогда великой газеты, которая отчаянно нуждается... в любом материале, даже если он вреден для нашей страны. И, кроме того, это неправда", - заявил Трамп.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года американское киберкомандование провело первую наступательную онлайн-операцию против России, отключив доступ в интернет "фабрике троллей" Евгения Пригожина.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: