​У Путина показали видео инцидента с военными самолетами РФ и США

Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики США, которые приблизились к границам РФ со стороны Черного и Балтийского морей.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Чёрного и Балтийского морей", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что перехват был произведен якобы для недопущения нарушения российских границ.

В России неоднократно отмечали, что пролёты американских самолётов у российских границ создают напряжённость. Так, 21 марта, комментируя пролёт стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ России над Балтийским морем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это "не способствует атмосфере безопасности".

"Безусловно, подобные действия Соединённых Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации", - сказал он.

В тот же день Минобороны опубликовало видео с бомбардировщиком ВВС США. Отмечалось, что на перехват B-52H дважды вылетали истребители Су-27.

Стратегический бомбардировщик B-52H - основной самолёт дальней бомбардировочной авиации США. Он способен нести ядерное оружие и для выполнения боевой задачи может пролететь порядка 7 тыс. км. Вместе с тем это один из старейших военных самолётов в мире. Предполагается, что он будет состоять на вооружении по меньшей мере до 2030 года.

В то же время Су-27 - это российский истребитель четвёртого поколения, разработанный в конце 70-х годов прошлого века. В его задачи входит обеспечение превосходства в воздухе.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 10 июня, в небе над Эстонией британские истребители "Тайфун" перехватили два российских военно-транспортные самолеты Ан-24 и Ан-26, которые пролетали в угрожающей близости к эстонскому авиапространству.