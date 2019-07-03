В США сгорели миллионы литров популярного виски: видео пожарища

Огромный пожар уничтожил семь миллионов литров популярного виски Jim Beam на складах в американском штате Кентукки.

Официальная причина пожара пока неизвестна, однако глава местной пожарной службы считает, что причиной могла стать молния, попавшая в один из складов с виски.

Отмечается, что пожар уничтожил около 45 тысяч бочек с виски.

По данным агентства Bloomberg, пожар нанес серьезный убытки компании. Примерные финансовые потери оцениваются в сотни миллионов долларов.

Тем временем на видеосервисе Youtube появилось множество видео как самого пожарища, так и его последствий.

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