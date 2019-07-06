Родственники шокированы: в Индии покойник ожил во время похорон

В городе Лакхнау (Индия) покойник ожил во время похорон, его родственники были шокированы.
Об этом сообщает информационный портал NDTV.
По данным издания, "воскресший" - это Фуркан Мохаммад. Мужчина попал в ДТП, и его госпитализировали в частную клинику.
Отмечается, что у родственников Мохаммада не хватало денег на его лечение.
"Как только мы сказали "(медикам, - "Апостроф"), что у нас нет денег, они объявили его мертвым", - утверждает брат Фуркана.
Родственники Мохаммада организовали похороны. Однако во время церемонии погребения оказалось, что конечности "покойника" двигаются. Мужчину срочно отвезли в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Пациент находится в критическом состоянии, но определенно не скончался. У него пульс, артериальное давление, его рефлексы работают", - сказал лечащий врач.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
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