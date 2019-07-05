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В Москве прогремел мощный взрыв: страшный момент попал на видео

пятница, 05 июля 2019, 19:09
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В пятницу, 5 июля, в Москве (Российская Федерация) прогремел мощный взрыв на газовой заправке у ТРЦ "Новомосковский".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"В результате взрыва в Москве уже двое пострадавших. Сейчас эвакуируют жильцов соседних домов - есть угроза последующего взрыва. Сейчас горят две емкости с пропаном по 20 кубов, автомобиль и бытовка", - сказано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.

Момент взрыва в Москве

Еще одно видео момента взрыва. Мужчина в полыхающей одежде убегает с места ЧП

Видео пожара

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото мощного взрыва в Туркестанской области Казахстана на территории воинской части, сделанные с помощью спутника.

Между тем, в ночь на вторник, 25 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв у супермаркета.

В ночь на 16 июня на перекрестке улиц Тургеньевской и Бульварно-Кудрявской в Киеве прогремел сильный взрыв, который уничтожил гаражные здания.

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