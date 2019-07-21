В России резко отреагировали на смерть президента Туркменистана

В Российской Федерации резко отреагировали на сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, заявив, что распространенная в сети информация не соответствует действительности

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство Туркменистана в Москве.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - заявил представитель посольства.

В то же время "РИА Новости" сообщают, что Бердымухамедов поздравил медработников Туркмении с профессиональным праздником, который в стране отмечают 21 июля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кривом Роге умер известный журналист и фотограф Владимир Думанский.

Также в Москве (Россия) скончался основатель и солист рок-группы "Високосный год" Илья Калинников. На момент смерти музыканту было 47 лет.