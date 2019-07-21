RU  UA  EN

воскресенье, 21 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июля

20:10
У Зеленского сделали интересное заявление о коалиции
20:05
Английские топ-клубы хотят купить одного из лидеров "Динамо"
20:00
Результаты экзит-пола: кто проходит в новую Раду
19:41
Как бойцы ВСУ голосовали на выборах в Раду: видео с Донбасса
19:26
В Киеве устроили телефонную провокацию на одном из округов
19:20
Красиво и без людей: в сети на фото показали "разгар" сезона в Крыму
18:56
В России резко отреагировали на смерть президента Туркменистана
18:38
Канапе с салом и "терки" со СМИ: что происходит в штабе Порошенко, фото
18:32
Учись, Бабченко: сеть взорвало видео со "смертельным" припадком на выборах в Киеве
18:05
Вакарчук озвучил планы "Голоса" в случае непопадания в Раду
18:00
"Динамо" опозорилось в матче с дебютантом чемпионата Украины
17:56
Жара отступает: синоптик предупредила о погодных проделках
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России резко отреагировали на смерть президента Туркменистана

воскресенье, 21 июля 2019, 18:56
переглянути новину українською

В Российской Федерации резко отреагировали на сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, заявив, что распространенная в сети информация не соответствует действительности

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство Туркменистана в Москве.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - заявил представитель посольства.

В то же время "РИА Новости" сообщают, что Бердымухамедов поздравил медработников Туркмении с профессиональным праздником, который в стране отмечают 21 июля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кривом Роге умер известный журналист и фотограф Владимир Думанский.

Также в Москве (Россия) скончался основатель и солист рок-группы "Високосный год" Илья Калинников. На момент смерти музыканту было 47 лет.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: