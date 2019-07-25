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Появились фото с места смертельного ДТП с украинцами в Болгарии

четверг, 25 июля 2019, 11:12
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Появились снимки с места смертельной аварии с украинцами в Болгарии, которая произошла 24 июля на трассе Бургас-Варна.

Соответствующие фото публикуют болгарские СМИ.

Известно, что ДТП произошло близ болгарского города Обзор, недалеко от Несебра. Все пострадавшие находятся в больнице в Варне. Украинцы возвращались с отдыха в Болгарии домой.

На фото видно, что легковой автомобиль, в котором находились украинцы очень поврежден, а внедорожник от сильного столкновения отбросило на отбойник.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 24 июля, автобус, в котором находились частности украинские заробитчане, попал в смертельное ДТП между населенными пунктами причины и Петровице в Чехии.

Ранее сообщалось, что в Любском воеводстве Польши в ДТП погибли трое граждан Украины, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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