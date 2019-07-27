​Более тысячи задержанных: режим Путина жестко пресек протест в Москве, фото и видео

В Москве задержали уже 1127 участников акции против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Об этом сообщают российские СМИ.

Задержания начались у мэрии Москвы, затем участники переходили в другие места города, задержания продолжались. ОВД-Инфо публикует список задержанных. Информация обновляется.

По информации издания "Медуза", в вечерних выпусках новостей на провластных каналах: Первом, "России-1" и НТВ про протесты в Москве не рассказали. Главные сюжеты были посвящены погружению Владимира Путина на дно Финского залива и его встрече с семьями погибших в Баренцевом море подводников.

Как ранее сообщал "Апостроф", в столице России продолжается массовое противостояние митингующих с правоохранителями, полиция применяя спецсредства, задержала 638 человек.

Ранее в Чите состоялся антипутинский митинг, на котором присутствовало более 700 человек.