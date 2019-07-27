​Путин ушел на дно во время кровавых стычек в Москве: фото и видео

В то время пока в Москве проходят кровавые противостояния, российский президент Владимир Путин в батискафе спустился на дно Финского залива, чтобы почтить память погибших подводников с подлодки "Семга", затонувшей во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил российский политик, правозащитник, журналист Лев Шлосберг в Facebook.

"Сегодняшнее погружение Путина в батискафе на фоне протестующей Москвы, горящей Сибири и полного непонимания будущего страны выглядит репетицей спецоперации по бегству из России", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в столице России продолжается массовое противостояние митингующих с правоохранителями, полиция применяя спецсредства, задержала 638 человек.

Ранее в Чите состоялся антипутинский митинг, на котором присутствовало более 700 человек.