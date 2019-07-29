​Ученые показали, что будет с Украиной, если растают все ледники в мире: карта

Ученые смоделировали карту Земли без ледников, на которой большая часть Украины оказалась под водой.

Об этом пишет National Geographic.

Если растают все ледники на Земле, Украина потеряет в абсолютных показателях больше всего территории в Европе (не считая европейской части России). Крым станет небольшим островом.

Маленькие североевропейские страны - Нидерланды, Дания, Эстония - могут исчезнуть практически совсем.

Средиземноморские страны как раз пострадают меньше, потому что они более горные сразу от моря.

Атлантический океан исчезнет. Уйдут под воду Флорида, все побережье Мексиканского залива, а также такие города, как Нью-Йорк, Чарльстон, Новый Орлеан и ряд других.

По предположениям ученых, холмы Сан-Франциско в Калифорнии превратятся в скопление островов.

Бассейн Амазонки на севере и бассейн реки Парагвай на юге станут единым атлантической заливом, который уничтожит Буэнос-Айрес, побережье Уругвая и большую территорию Парагвая.

По сравнению с другими континентами, Африка потеряет меньше суши, однако повышение уровня моря может увеличить температуру воздуха на планете, что сделает жизнь в Африке невозможной.

Египет, Александрия и Каир поглотятся водами Средиземного моря.

Китай, Бангладеш и большая часть побережья Индии ждет такая же судьба, как и европейские города.

В результате таяния ледников внутри континента появится новое море, а вот большая часть узкой прибрежной зоны, где проживает много австралийцев, исчезнет под водой.

Как сообщал "Апостроф", специалисты после проведения ряда исследований пришли к выводу, что на Земле через 80 лет могут произойти процессы, которые вполне можно охарактеризовать как "конец света".