В России мужчина на ходу остановил неуправляемый КамАЗ: сеть впечатлило видео

В Зеленограде (Российская Федерация) мужчина на ходу остановил КамАЗ, который внезапно начал катиться на другое авто.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бушующий мир".

"Возле клуба TOPHALL был припаркован дорогой Porsche. Рядом стоял КамАЗ на ручном тормозе, водитель в этот момент находился на платформе с манипулятором. Неожиданно грузовик покатился прямо на сверкающий спортивный автомобиль", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель непостижимым образом остановил неуправляемое авто буквально у самого Porsche.

Как сообщал "Апостроф", 15 июня в Воронежской области случилось жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Также в России произошло ДТП на скорости 200 км/час.