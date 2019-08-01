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В России мужчина на ходу остановил неуправляемый КамАЗ: сеть впечатлило видео

четверг, 01 августа 2019, 03:15
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В Зеленограде (Российская Федерация) мужчина на ходу остановил КамАЗ, который внезапно начал катиться на другое авто.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бушующий мир".

"Возле клуба TOPHALL был припаркован дорогой Porsche. Рядом стоял КамАЗ на ручном тормозе, водитель в этот момент находился на платформе с манипулятором. Неожиданно грузовик покатился прямо на сверкающий спортивный автомобиль", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель непостижимым образом остановил неуправляемое авто буквально у самого Porsche.

Как сообщал "Апостроф", 15 июня в Воронежской области случилось жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Также в России произошло ДТП на скорости 200 км/час.

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