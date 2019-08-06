В Гонконге полиция устроила бойню, открыв огонь по протестующим: фото и видео

В понедельник, 5 августа, во время акций протеста в Гонконге полиция стреляла в протестующих резиновыми пулями.

Об этом сообщает SCMP News.

Правоохранители во время демонстраций задержали 148 человек - 95 мужчин и 53 женщины возрастом от 13 до 63 лет. Силовики подтвердили, что для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ. Кроме того, они произвели около 150 выстрелов резиновыми пулями по участникам акций протеста.

Накануне на акции произошли столкновения между полицией и участниками митинга. Люди перекрыли вход ряда станций метро, а также объявили всеобщую забастовку.

Также отмечают, что власти Китая перебросил в город Шэньчжень, который расположен на границе с Гонконгом, армию и технику.

Напомним, массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве полиция устроила массовые избиения и задержания протестующих, которые вышли на митинг против власти РФ.