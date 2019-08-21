Астрофизики показали, как инопланетяне могут видеть нашу планету

Американские астрофизики из Корнеллского университета показали, как выглядит Земля, если бы на нее смотрели иноплянетяне из дальнего космоса.

Статью ученых опубликовал журнал Science.

Ученые использовали около 10 000 фото Земли, чтобы выяснить, что может видеть дальний наблюдатель при наведении телескопов на нашу планету. Снимки были сделаны спутником NASA DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) c 2016 по 2017 год в точке гравитационного баланса между Землей и Солнцем. Аппарат делал фото каждые 1-2 часа на 10 разных длинах волн.

После этого астрофизики в несколько раз уменьшили масштаб, чтобы имитировать величину расстояния в несколько световых лет. Сравнив изображения с оригиналами, ученые выделили параметры, которые больше всего характеризуют самые выделяющиеся части Земли. На опубликованной 2D-карте поверхности Земли можно различить силуэты Африки, Азии, Северной и Южной Америки.

2D-карта поверхности Земли, рассматриваемой как экзопланета. Черной линией обозначена береговая линия



Ученые пояснили, что исследование поможет при поисках экзопланет, в частности, позволит узнать, есть ли у изучаемых планет океаны и какая там температура.

"Мы представляем вам первую двухмерную карту поверхности Земли, реконструированную из показаний кривой блеска без каких-либо предположений о ее спектральных свойствах. Наше исследование служит основой для реконструкции поверхностных характеристик землеподобных экзопланет", - заявили авторы.

Как сообщал "Апостроф", ученые проекта Breakthrough Listen, который был запущен Стивеном Хокингом, показали результаты первых трех лет своих наблюдений за возможными формами внеземной жизни.

Ранее американские военные рассказали про встречи с НЛО, которые удавалось наблюдать почти каждый день с лета 2014 года по март 2015 год в небе над Восточным побережьем США.