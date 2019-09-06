Райский остров превратился в ад: новые фото и видео разрушений на Багамах после урагана "Дориан"

Количество жертв мощного урагана "Дориан", который накрыл Багамские острова, возросло до 30 человек.

Об этом сообщает CNN.

По словам премьер-министра островного государства Хьюберт Минниса, количество жертв может возрасти, поскольку десятки человек остаются пропавшими без вести.

"Я говорил с начальником полиции лишь часом ранее, погибших сейчас 30. Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет", - сказал премьер.

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При этом, спасательные и поисковые операции на архипелаге продолжаются. Власти также решили, что местные авиаперевозчики предоставят некоторым из жителей Багамских островов бесплатные билеты, чтобы они могли покинуть зону бедствия.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA показало впечатляющее видео урагана "Дориан" из космоса.