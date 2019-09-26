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Гробы поедут в Россию: появились новые доказательства участия наемников Путина в войне в Ливии

четверг, 26 сентября 2019, 18:01
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Силы правительства национального единства опубликовали доказательства присутствия российских военных в Ливии.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Войска Путина находятся на юге Триполи. Служащие Ливийской национальной армии нашли личные вещи "ихтамнетов" - наемников частной военной компании РФ. Среди трофеев пластиковая карта русского "Сбербанка", медикаменты российского производства, сирийские фунты. Также найден телефон с фото мужчины в форме, где также изображена медаль за победу в Сирии.

Отмечают, что местные блогеры уже нашли этого вояку, которым оказался некий Вадим Б. Он проходил службу в морской пехоте Тихоокеанского флота ВМФ РФ в звании капитана второго ранга. Участвовал в сирийском конфликте в составе частной военной компании. На данный момент его судьба остается неизвестной.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали историю Мусы Умаханова – бывшего наемника российских оккупантов на Донбассе, который получил ранение и вернулся в Россию, чтобы заниматься политической деятельностью. В регистрации на выборах в Мосгордуму ему отказали, и теперь он вынужден жить на социальные выплаты.

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