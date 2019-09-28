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NASA показало компьютерную модель черной дыры: фото и видео

суббота, 28 сентября 2019, 04:37
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В космическом агентстве США создали компьютерную симуляцию, показывающую, как чрезмерная сила притяжения черной дыры искажает свет и деформирует ее изображение.

Модель черной дыры продемонстировали на официальном сайте NASA.

После многих лет исследований особенности поведения вещества вблизи черной дыры, астрономы создать визуализацию движения межзвездного газа по орбите вокруг этого небесного тела. Оказалось, что движение вокруг черной дыры происходит с разными скоростями — газ, расположенный ближе всего к черной дыре, вращается с околосветовой скоростью, внешние его части - немного медленнее.

Впоследствии воздействия магнитных полей наблюдается образование скоплений вещества - очень ярких из-за высокой температуры и плотности. Разница в скорости движения слоев вызывает появление светлых и темных полос, которые мы можем видеть на компьютерной визуализации.

Слева диск выглядит ярче, потому что светящийся газ на левой стороне диска движется так быстро, что из-за релятивистских эффектов его яркость увеличивается. На правой стороне газ, удаляющийся от нас, становится более тусклым. Асимметрия исчезает, когда диск обращен к нам лицевой стороной, потому что с этой точки зрения ни одна из его частей не движется вдоль нашей линии зрения.


Гравитационное искривление света становится чрезмерным при максимальном приближении к черной дыре. Тогда внутренняя сторона диска выглядит как яркое кольцо света, судя по всему, очерчивающее черную дыру. Внутри этого фотонного кольца находится тень черной дыры, площадь которой примерно в два раза больше горизонта событий.

Черные дыры — это крупные и плотные объекты, гравитация которых настолько высока, что притягивает даже фотоны. Кроме невидимой части черной дыры, вокруг нее существует аккреционный диск — скопление вещества, вращающегося вокруг этого небесного тела, которое еще не пересекло горизонт событий.

Как сообщал «Апостроф», астрономы заявили о странном поведении одной из черных дыр.

Раньше в соцсетях астрофизики показали первое в истории изображение черной дыры.

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