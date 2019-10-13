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Трамп неожиданно заявил о введении санкций против страны НАТО

воскресенье, 13 октября 2019, 19:53
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Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке "мощных санкций" против Турции из-за военной операции в Сирии против курдского ополчения.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Вместе с Линдси Грэмом (сенатор-республиканец от штата Южная Каролина, - ред.) и многими членами Конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции", – написал Трамп.

Стоит отметить, что за час до публикации этого поста, Трамп также заявил, что "курды и турки воюют уже много лет… Другие могут хотеть присоединиться и сражаться на одной или другой стороне. Пускай! Мы пристально следим за ситуацией".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" в Сирии.

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