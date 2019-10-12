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Война в Сирии: Германия приняла важное решение по Турции

суббота, 12 октября 2019, 19:33
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Правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" в Сирии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Bild am Sonntag.

"В свете турецкой наступательной операции на северо-востоке Сирии правительство ФРГ не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, с 2016 года кабмин ФРГ придерживался строгих рамок в том, что касается экспорта вооружений в Турцию, особенно после действий турецкой армии в регионе Африн. Однако полностью Берлин не приостанавливал поставки.

Отметим, что за первые четыре месяца 2019 года Анкара получила вооружений из ФРГ на 184,1 миллиона евро и занимает первое место среди получателей немецкого оружия. В 2018 году Германия поставила Турции военные товары на 242,8 миллиона евро, что составляло почти треть всего германского экспорта вооружений (770,8 миллиона евро).

Как сообщал "Апостроф", Министерство обороны Турции 12 октября объявило об освобождении от курдских формирований города Рас эль-Айн.

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