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В России простились с легендарным космонавтом: опубликованы фото и видео

вторник, 15 октября 2019, 16:10
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Фото: ТАСС

Космонавта Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос, похоронили во вторник, 15 октября, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах под Москвой (Российская Федерация).

Об это сообщают российские СМИ.

На траурную церемонию прощания с легендарным космонавтом, который умер 11 октября в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, пришли сотни людей.

Среди присутствующих - первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, актер Евгений Миронов, сыгравший Леонова в фильме "Время первых", и американский астронавт Томас Стаффорд, с которым Леонов в 1975 году участвовал в первом в истории совместном полете СССР и США.

Представителем российской власти был министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Алексей Леонов был одним из пионеров космоса. Кроме исторического выхода в открытый космос, совершенного в марте 1965 года, Леонов участвовал в советской лунной программе и мог бы стать первым человеком на Луне, если бы программу не свернули.

В 1975 году Леонов совершил свой второй полет в космос и провел на орбите больше пяти суток. Почти 20 лет он занимал должность замглавы Центра подготовки космонавтов.

Легендарный космонавт также писал картины на темы космоса и научной фантастики.


Как сообщал "Апостроф", смерть легендарного космонавта Алексея Леонова вызвала волну скорби в сети.

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