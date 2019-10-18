У Трампа случайно "слили" информацию о давлении на Зеленского

В Белом доме случайно признали, что военная помощь Украине была заморожена в обмен на начало расследования дела против сына Джо Байдена, политического конкурента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани во время общения с журналистами

В своем выступлении Малвани подчеркнул, что ему известно только о запросе США по расследованию дела по взлому сервера Демократического национального комитета в 2016 году. Именно в этой переписке американских дипломатов, которая была опубликована, шла речь о попытках заставить Украину расследовать дело сына Джо Байдена.

"Поэтому мы и задержали выделение денег", – уточнил при этом представитель Белого дома.

Напомним, демократы Конгресса США обвиняют президента Трампа в том, что он привлек 400 миллионов долларов на военную помощь, чтобы обеспечить обещание президента Владимира Зеленского расследовать дело семьи Джо Байдена, политического конкурента главы США.

Как сообщал "Апостроф", раньше бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе назвала причиной своего увольнения отказ собирать "компромат" на Джозефа Байдена.