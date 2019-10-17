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Строят баррикады и жгут авто: появилось жуткое видео столкновений в Барселоне

четверг, 17 октября 2019, 07:24
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Во время протестов в Барселоне (Испания) и столкновений с полицией митингующие подожгли автомобили и мусор.

Об этом сообщает Bloomberg TicToc в Twitter.

Возгорание случилось на улицах неподалеку от правительственных зданий. Массовые столкновения с полицией произошли также в городе Жирона. Там протестующие построили баррикады и подожгли их. В ответ полиция открыла по демонстрантам стрельбу резиновыми пулями.

По последним данным, в результате протестов в Каталонии полиция задержала 51 человека.

Напомним, протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости.

Жители Каталонии в ответ на это решение суда вышли на улицы города, заблокировав дороги. Главное требование протестующих – освободить осужденных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо возле Триумфальной арки появилась надпись "Maidan 2018".

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