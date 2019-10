Строят баррикады и жгут авто: появилось жуткое видео столкновений в Барселоне

Во время протестов в Барселоне (Испания) и столкновений с полицией митингующие подожгли автомобили и мусор.

Об этом сообщает Bloomberg TicToc в Twitter.

Возгорание случилось на улицах неподалеку от правительственных зданий. Массовые столкновения с полицией произошли также в городе Жирона. Там протестующие построили баррикады и подожгли их. В ответ полиция открыла по демонстрантам стрельбу резиновыми пулями.

По последним данным, в результате протестов в Каталонии полиция задержала 51 человека.

WATCH: Several cars were set on fire during protests in Barcelona pic.twitter.com/mwBvmhxpWb