Строят баррикады и жгут авто: появилось жуткое видео столкновений в Барселоне

Во время протестов в Барселоне (Испания) и столкновений с полицией митингующие подожгли автомобили и мусор.

Об этом сообщает Bloomberg TicToc в Twitter.

Возгорание случилось на улицах неподалеку от правительственных зданий. Массовые столкновения с полицией произошли также в городе Жирона. Там протестующие построили баррикады и подожгли их. В ответ полиция открыла по демонстрантам стрельбу резиновыми пулями.

По последним данным, в результате протестов в Каталонии полиция задержала 51 человека.

WATCH: Several cars were set on fire during protests in Barcelona pic.twitter.com/mwBvmhxpWb — Bloomberg TicToc (@tictoc) October 16, 2019

Напомним, протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости.

Жители Каталонии в ответ на это решение суда вышли на улицы города, заблокировав дороги. Главное требование протестующих – освободить осужденных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо возле Триумфальной арки появилась надпись "Maidan 2018".