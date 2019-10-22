США пригрозили Турции войной: что происходит

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости".

Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео, передает CNBC.

"Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент Трамп полностью готов их предпринять", - отметил он.

В то же время Помпео не уточнил, какие именно действия Турции вызовут военный ответ со стороны США. По его словам, он не хочет мешать "президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь".

Как сообщал "Апостроф", 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере и северо-востоке Сирии. Евросоюз негативно отреагировал на начало вторжение турецких войск в Сирию, а Трамп назвал "плохой идеей" операцию Анкары.

Примечательно, что ранее Трамп заявлял, что не имеет ничего против того, что российские войска занимают позиции в Сирии, на которых еще несколько недель назад находились американцы.

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