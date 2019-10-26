Очистить регион: Эрдоган сделал заявление о новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новая военная операция в Сирии возможна, если курдские формирования не оставят северную часть страны.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что Турция "работает над созданием безопасной зоны в Сирии", чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и Исламского государства.

"Если через 150 часов террористы останутся, мы возьмем контроль над регионом и самостоятельно вычистим их с территории", - сказал президент Турции.

Как сообщал "Апостроф", 23 октября военное командование Турции заявило, что в связи с завершением вывода курдских вооруженных формирований из "безопасной зоны" на севере Сирии необходимости в еще одной военной операции пока нет.