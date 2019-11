В Британии из-за крупного пожара перекрыли несколько дорог: опубликованы жуткие видео ЧП

В Британии студенческое общежитие охватил крупный пожар, из-за которого пришлось перекрыть несколько дорог.

Об этом сообщает ВВС.

ЧП произошло в городе Болтон в графстве Большой Манчестер. Из-за масштабного возгорания из здания эвакуировали студентов. Для ликвидации огня были задействованы 25 пожарных экипажей, а также два вертолета.

Cube Student accommodation in #Bolton has gone up in flames. I really hope everyone is ok. We’ve all been safely evacuated from surrounding apartment blocks. Well done to the fire service. Cladding on the building looks suspiciously like #Grenfell pic.twitter.com/TEDRDeQShB — Jason Anthony Simpson (@JasonSimpsonArt) November 15, 2019

По словам очевидцев, огонь быстро поднимался вверх по шестиэтажному зданию. Было видно, как пузырились пластиковые панели. После этого сквозь пламя стал проступать металлический каркас здания.

#BREAKING : Bolton , England - Massive fire breaks out at a student accommodation block in Bradshawgate .There are 20 fire engines tackling the blaze. #Bolton



Video : ace_lovepic.twitter.com/xnA7vruxYL — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) November 15, 2019

Студенты опубликовали в Twitter видеозаписи страшного пожара. На кадрах видно, как здание практически полностью охвачено огнем.

#BREAKING Update : There are now 25 fire engines and two arial appliances currently at the scene and firefighters are tackling the blaze using multiple jets at the Cube university accommodation block in Bradshawgate , #Bolton .



Video : ColetteActor97pic.twitter.com/F7GBbI9ysr — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) November 15, 2019









Власти предупредили местных жителей об опасности. Людей попросили закрыть окна и двери и по возможности не приближаться к месту происшествия. Из-за пожара правоохранителям пришлось перекрыть несколько дорог. Информации о пострадавших пока не поступало.

