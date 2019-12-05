Главный враг Коломойского вошла в список FT самых влиятельных женщин

Экс-глава Нацбанка Украины и главный враг украинского олигарха Игоря Коломойского Валерия Гонтарева попала в список самых влиятельных женщин мира в 2019 году по версии читателей Financial Times.

Каждый декабрь издание посвящает один выпуск FT Weekend Magazine самым влиятельным женщинам года.

В этом году редакция отобрала для спецвыпуска 16 героинь, из предложенных читателями ста.

"Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывшая управляющая Национального банка Украины, которая сталкивалась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее расследования коррупции в Украине", — отметили комментаторы издания.

Кроме Валерии Гонтаревой в списке самых влиятельных женщин 2019 года оказались шведская эко-активистка Грета Тунберг, американская сенатор Элизабет Уорренн, спикер палаты представителей США Ненси Пелоси, режиссер и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Фото: FT Weekend Magazine

Как сообщал "Апостроф", ранее разгорелся громкий скандал из-за поджога дома Гонтаревой - виновным она назвала Игоря Коломойского. Позже скандал набрал новые обороты из-за того, что над поджогом пошутили в "Квартале 95", спев песню вместе с Национальным хором имени Григория Веревки.