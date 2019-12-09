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В Новой Зеландии началось жуткое извержение вулкана: видео и данные о жертвах

понедельник, 09 декабря 2019, 11:17
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В понедельник, 9 декабря, в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд в 50 км от побережья произошло извержение вулкана, известно о пяти погибших и нескольких пропавших без вести туристах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местные СМИ.

Извержение началось около 1:11 по Гринвичу, вулкан выбросил столб дыма и пепла.

Отмечается, что неподалеку от вулкана находилась группа туристов – несколько десятков человек. Большинство из них доставили на берег, однако поиски некоторых еще продолжаются. 23 человека удалось эвакуировать, среди них есть пострадавшие. В местной полиции отметили, что неизвестно, сколько людей осталось на острове, связь с ними утрачена.

"Минимум пять человек погибли на новозеландском острове Уайт-Айленд в результате извержение вулкана. Он выбросил в небо огромный столб дыма и пепла. В момент извержения рядом находилось около ста человек. Эвакуация с острова продолжается", - пишут СМИ.

Как сообщал "Апостроф", ранее исследователи обнаружили новый вулкан в западной части Тихого океана, недалеко от самой восточной точки Японии, известной как остров Маркус.

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