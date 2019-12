В Новой Зеландии началось жуткое извержение вулкана: видео и данные о жертвах

В понедельник, 9 декабря, в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд в 50 км от побережья произошло извержение вулкана, известно о пяти погибших и нескольких пропавших без вести туристах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местные СМИ.

Извержение началось около 1:11 по Гринвичу, вулкан выбросил столб дыма и пепла.

Отмечается, что неподалеку от вулкана находилась группа туристов – несколько десятков человек. Большинство из них доставили на берег, однако поиски некоторых еще продолжаются. 23 человека удалось эвакуировать, среди них есть пострадавшие. В местной полиции отметили, что неизвестно, сколько людей осталось на острове, связь с ними утрачена.

"Минимум пять человек погибли на новозеландском острове Уайт-Айленд в результате извержение вулкана. Он выбросил в небо огромный столб дыма и пепла. В момент извержения рядом находилось около ста человек. Эвакуация с острова продолжается", - пишут СМИ.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk