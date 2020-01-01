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Известный российский актер метко потроллил Путина на Новый год: в сети ажиотаж, видео

среда, 01 января 2020, 11:22
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Российский актер Никита Кукушкин записал пародию на новогоднее обращение президента России и взорвал соцсети.

Ролик разместили на телеканале "Дождь" в YouTube.

Актер назвал видео довольно интригующе: "Новогоднее обращение непрезидента Непутина Невладимира Невладимировича".

Хорошо передавая манеру речи Путина, актер в своем монологе поведал зрителям следующее.

"Рядом с вами - ваши родные и близкие. А рядом со мной - никого. Я пожилой мужчина, мне 67 лет. Я стою на улице один. Ну и что что у Кремля? Дело в том, что я - его двойник. Вы привыкли думать, что президент решает все: от ввода войск в Сирию до прокладки водопровода в Якутии. Справился бы со всем этим один человек? Нет. А я справляюсь. И это потому, что нас - много", - сказал Кукушкин в образе российского президента.

Кукушкин в облике Путина так же добавил, что Россией сейчас руководят 50 двойников президента. Провел он и исторические параллели.

"Ведь если в 2-х начнем репрессии, то к 37-му году только раскочегаримся. А остановиться сможем только в 90-х, да и то ненадолго", - сказал актер, намекая на полицейский режим в России и репрессии Николая Ежова в 1937-1938 годах.

Напомним, что в России регулярно то вспыхивают, то опять затихают скандалы, посвященные двойникам Владимира Путина. Сравнивают фотографии президента разных лет и говорят о том что, либо пластические операции изменили Путина до неузнаваемости, либо страной руководит совершенно другой человек. Несколько раз публиковали фото, где Путин, якобы, одновременно присутствовал на общественных мероприятиях в двух местах одновременно. А в 2019 году бывшая жена российского президента Людмила Путина в интервью германским журналистам заявила, что ее мужа убили много лет назад и страной сейчас руководят несколько двойников.

Ролик Кукушкина вызвал бурю одобрения среди пользователей соцсетей.

"Случайно потеряли оригинал".

"Отлично. 50 двойников - все правда".

"Очень смело и проникновенно".

Как раньше уже сообщал "Апостроф", в городе Волжск республики Марий Эл (РФ) новогоднее выступление сказочного персонажа Деда Мороза превратилось в массовую драку.

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