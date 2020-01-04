Австралия принимает экстренные меры из-за масштабных смертельных пожаров: фото и видео

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны.

Об этом сообщает АВС.

Кроме того, правительство обязалось выделить 20 млн австралийских долларов (13,9 млн долларов США) на аренду пожарных самолетов для борьбы со стихийным бедствием.

"Наше сегодняшнее решение — обеспечить большее число человек на земле, больше самолетов в небе, больше судов в море и большее число грузовиков для поддержки затронутых пожаром регионов", - добавил Моррисон.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

В свою очередь газета The Sydney Morning Herald информировала о том, что по меньшей мере два человека стали жертвами пожаров на острове Кенгуру (штат Южная Австралия – Ред.). В связи с этим премьер-министр штата напомнил его жителям о необходимости прислушиваться к предупреждениям властей о ситуации со стихийным бедствием, которую он охарактеризовал как "очень опасную".

Он также отметил, что положение о стихийном бедствии касается шести графств штата, расположенных на юго-восточном побережье региона, оно будет действовать в течение семи дней с даты объявления.

По данным Associated Press, общее количество погибших достигло 19. Пожар уничтожил около 5 млн га земли и более 1,4 тыс. домов. На данный момент на континенте зафиксировано более 200 отдельных пожаров.

Как сообщал "Апостроф", спутник сфотографировал лесной пожар "Кинкейд" в Калифорнии (США), который распространился на площадь более чем 30 тысяч гектаров.