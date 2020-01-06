RU  UA  EN

понедельник, 6 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 января

16:30
Названы украинские города, по которым ударит Кремль при масштабной войне с Западом
15:52
Золотой глобус-2020: самые причудливые наряды звезд, о которых будут говорить всю неделю
14:31
Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления самой вкусной кутьи: все дело в необычном ингредиенте
13:50
Журналист указал на интересный момент на новом фото Зеленского в Омане
13:08
Олег Винник и Александр Пономарев перепели знаменитую колядку: видео
13:04
В России указали на угрозу начала новой мировой войны и назвали причины
12:37
У Зеленского заявили о еще одной встрече в Омане и показали новые фото
11:55
Золотой глобус-2020: лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии
10:35
В сети делятся забавными фотожабами на визит Зеленского в Оман
09:56
Украинская певица сообщила о смерти родного человека
08:51
Названы победители кинопремии Золотой глобус-2020: список лауреатов
07:00
Душистый рождественский калач за час: простой рецепт и советы приготовления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцев призывают помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами

понедельник, 06 января 2020, 17:59
переглянути новину українською

Украинские политики и звезды призвали граждан помочь в борьбе с масштабными лесными пожарам в Австралии.

Посты с призывом о помощи опубликовали в социальных сетях.

Так, пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что украинские спасатели могут также помочь. Для этого Порошенко призвал рассмотреть вопрос украинскую власть.

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра (Скотта - ред.) Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!", - отметил экс-гарант.

Помощи у неравнодушных украинцев также попросили и звезды. В частности, телеведущая Леся Никитюк опубликовала призыв о финансовой помощи.

"Из-за апокалиптических пожаров в Австралии погибли почти полмиллиарда животных и сгорело более 14,5 миллиона акров земли - это в 6 раз больше, чем во время пожара в 2019 в Амазонии! Почти 30% коал погибли, потому что медленные животные не в состоянии покинуть пламя... друзья мы можем помочь!", - написала она.


К народу обратилась и украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет в России.

"Желающие спасти нашу планету , переходите по ссылкам в карусели", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежее видео из Австралии, где уже больше месяца горят леса, сегодня жители дождались дождя.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Претензии Путина на юг Украины совершенно неприемлемы - американский генерал

Как встречали Новый Год в других странах: яркие фото из разных уголков Земли

Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард

Кто переплюнул Трампа: 19 уроков для всего мира в 2019 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: