Украинцев призывают помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами

Украинские политики и звезды призвали граждан помочь в борьбе с масштабными лесными пожарам в Австралии.

Посты с призывом о помощи опубликовали в социальных сетях.

Так, пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что украинские спасатели могут также помочь. Для этого Порошенко призвал рассмотреть вопрос украинскую власть.

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра (Скотта - ред.) Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!", - отметил экс-гарант.

Помощи у неравнодушных украинцев также попросили и звезды. В частности, телеведущая Леся Никитюк опубликовала призыв о финансовой помощи.

"Из-за апокалиптических пожаров в Австралии погибли почти полмиллиарда животных и сгорело более 14,5 миллиона акров земли - это в 6 раз больше, чем во время пожара в 2019 в Амазонии! Почти 30% коал погибли, потому что медленные животные не в состоянии покинуть пламя... друзья мы можем помочь!", - написала она.





К народу обратилась и украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет в России.

"Желающие спасти нашу планету , переходите по ссылкам в карусели", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежее видео из Австралии, где уже больше месяца горят леса, сегодня жители дождались дождя.