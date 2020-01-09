Появилась меткая карикатура на противостояние Ирана и США

В сети появилась забавная карикатура на противостояние США и Ирака, которое было главной новостью в последние дни.

Соответствующее фото появилось на Facebook-странице карикатуриста Сергей Елкина.

Прошлой ночью, 8 января, Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке, что стало причиной алармистских новостей в мировых СМИ, не говоря уже о социальных сетях. И это вполне объяснимо на фоне громогласных угроз Дональда Трампа нанести "сокрушительный" удар по уже якобы определенным 52 объектам на территории Ирана, включая объекты культурного наследия, в случае, если тот ответит военным способом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января.

В то же время эксперт-международник Максим Яли считает, что ждать войны пока что преждевременно. Во-первых, руководство Ирана прекрасно понимает, что перспектив победы в полномасштабной войне, а значит и удержания собственной власти в стране по ее итогам, нет. Во-вторых, война не нужна и президенту США Дональду Трампу.

На карикатуре Елкина на эту тему изображен мужчина - сторонний наблюдатель за ситуацией, он спокойно кушает поп-корн и изумляется: "Как это - война отменяется?".

Как сообщал "Апостроф", ранее иранские журналисты опубликовали новые кадры запуска ракет, которыми была атакована военная база США в Ираке.